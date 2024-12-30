В Гёйчае задержаны 8 человек в связи с незаконным оборотом наркотиков

В Гёйчае задержаны 8 человек, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

В Гёйчае задержаны 8 человек, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Отмечается, что были задержаны ранее судимые Зейтуна Мирзаева, Валид Казымлы и Турал Нифталиев. У них обнаружено 8,35 кг марихуаны. Задержанные сообщили, что были вовлечены в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается, согласившись перевезти наркотики в столицу за денежное вознаграждение.

В ходе других операций были задержаны еще 5 человек, организовавших оборот наркотиков - Самир Мамедов, Мушвиг Джафаров, Руслан Алиев, Эльшан Ниятов и Рустам Мирзаев.

По фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.