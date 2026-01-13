В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападении

В Гёйчае задержан подозреваемый в совершении разбоя.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, неизвестный в маске ночью проник в квартиру местного жителя и, угрожая хозяину дома холодным оружием, потребовал указать местонахождение денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний Фарид Гарибов. При осмотре его места проживания также было обнаружено около 5 кг наркотического вещества марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обвиняемого по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.