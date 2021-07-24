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В Гёйчае владелец дома торжеств оштрафован на 4 тыс. манатов

В Гёйчае владелец дома торжеств оштрафован на 4 тыс. манатов Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели проверки на соблюдение правил карантина при организации свадебных торжеств.
Происшествия
24 июля 2021 г. 10:16
В Гёйчае владелец дома торжеств оштрафован на 4 тыс. манатов

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели проверки на соблюдение правил карантина при организации свадебных торжеств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время проверок стало известно, что информация о проведенном в ресторане "Vüqar" свадебном торжестве не была введена на портале icaze.e-gov.az.

В связи с обнаруженным нарушением владелец объекта Азизага Велиев был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4000 манатов. На организатора свадьбы жителя Гёчайского района Рахмана Гюлюева составлен протокол, он оштрафован на 200 манатов.

Также было выявлено, что на свадебных торжествах, организованных в частных домах Мухаммедали Сулейманова и Ильгара Магсудова, число гостей превышало разрешенное. В отношении этих лиц были составлены протоколы, каждый из них оштрафован на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda şadlıq sarayının sahibi 4 min manat cərimələnib

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