В Гёйчае владелец дома торжеств оштрафован на 4 тыс. манатов

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели проверки на соблюдение правил карантина при организации свадебных торжеств.

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели проверки на соблюдение правил карантина при организации свадебных торжеств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время проверок стало известно, что информация о проведенном в ресторане "Vüqar" свадебном торжестве не была введена на портале icaze.e-gov.az.

В связи с обнаруженным нарушением владелец объекта Азизага Велиев был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4000 манатов. На организатора свадьбы жителя Гёчайского района Рахмана Гюлюева составлен протокол, он оштрафован на 200 манатов.

Также было выявлено, что на свадебных торжествах, организованных в частных домах Мухаммедали Сулейманова и Ильгара Магсудова, число гостей превышало разрешенное. В отношении этих лиц были составлены протоколы, каждый из них оштрафован на 200 манатов.