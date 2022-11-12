В Гяндже женщине, которой муж нанес увечья, удалили оба глаза

11 ноября в Гяндже мужчина нанес своей жене Х.Гулиевой (1982 г.р.) многочисленные ножевые ранения и повредил ей глаза, после чего совершил самоубийство.

11 ноября в Гяндже мужчина нанес своей жене Х.Гулиевой (1982 г.р.) многочисленные ножевые ранения и повредил ей глаза, после чего совершил самоубийство.

Как сообщает западное бюро Report, сегодня в больнице, в которой женщина проходила лечение, ей удалили оба глаза.

Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

Напомним, что местный житель Саттар Джалилов (1965 г.р.) связал руки своей супруги, Х.Гулиевой, нанес ножевые ранения и выколол ей глаза, а затем покончил жизнь самоубийством, ударив себя холодным оружием в сердце.

Согласно информации, у пары есть сын и дочь. На момент происшествия девочка находилась дома, трагедия произошла у нее на глазах.

После инцидента у ребенка возникли психологические проблемы. В настоящее время девочка находится под присмотром бабушки по материнской линии.