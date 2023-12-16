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В Гяндже задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В Гяндже задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных ему органов осуществили ряд эффективных мер по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в городе.
Происшествия
16 декабря 2023 г. 06:37
В Гяндже задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи и подведомственных ему органов осуществили ряд эффективных мер по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в городе.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны около 20 человек, подозреваемых в продаже и распространении наркотических средств, доставленных на территорию страны, в том числе в Гянджу, различными способами.

При обыске каждого задержанного, их автомобилей, домов и других мест были обнаружены и изъяты различные наркотические и психотропные вещества.

Задержанные заявили, что наркотики они приобрели у неизвестных иностранных граждан через социальные сети с целью сбыта и распространения на территории города, а также для личного употребления. Во время обысков, проведенных по месту проживания нескольких лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления, наряду с наркотиками, было обнаружено и изъято огнестрельное оружие. По каждому факту было возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи продолжают мероприятия по выявлению других членов наркосети, а также задержанию других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории города.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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