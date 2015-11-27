​В Гяндже задержаны двое мужчин, пытавшихся поддержать события в Нардаране, у них изъяты гранаты

Один из них ударил гранатой по голове майора полиции и попытался взорвать ее

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября житель Гянджи Сабир Алиев был задержан сотрудниками Низаминского РУП Гянджи на пересечении улиц А.Мамедова и Тебриз за призывы в поддержку движения "Единство мусульман".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, у него были изъяты пистолет марки "ТТ", 8 патронов, патронная обойма и 3,215 г героина.

Кроме того, в тот же день житель Гянджи Рузи Исмаилов в связи с событиями в Нардаране пришел к мечети Шаха Аббаса, чтобы поддержать движение "Единство мусульман".

При задержании Р.Исмаилова напротив его дома, он ударил по голове находящейся в руке гранатой сотрудника Главного управления полиции города Гянджа, майора полиции Октая Оруджева, а затем пытался взорвать гранату.

Р.Исмаилов был задержан. У него изъяты гранаты "F-1" и "RQD-5", а также 14 г героина.

Расследования продолжаются.