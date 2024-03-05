В Гяндже задержаны десятки подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи и подведомственных ему органов осуществили ряд эффективных мер по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в городе.

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи и подведомственных ему органов осуществили ряд эффективных мер по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в городе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте и сбыте наркотических средств, доставленных на территорию страны, в том числе в Гянджу, различными способами.

Так, сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Главного управления полиции на основании поступившей информации, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, предпринявший попытку контрабандного ввоза на территорию страны наркотического средства, незаконно ввезенного из Исламской Республики Иран.

При обыске подозреваемого в его сумке было обнаружено и изъято наркотическое средство "героин" весом 14 кг 926 г стоимость которого на "черном рынке" составляет порядка 500 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления, из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств. Так, в сумке местного жителя Яшара Аббасова, задержанного сотрудниками полиции, было обнаружено 18 кг 400 г высушенной марихуаны. На допросе подозреваемый признался, что наркотики принадлежали ему.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и его подведомственных структур в течение недели, задержано около 20 лиц, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств.

При обыске каждого задержанного, их автомобилей, домов и других мест были обнаружены и изъяты различные наркотические и психотропные вещества.

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи продолжают мероприятия по выявлению других членов наркосети, а также задержанию других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории города.