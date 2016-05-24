​В Гяндже задержана женщина, выдававшая себя за посла Украины

Гянджа. 24 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже задержана занимающаяся мошенничеством гражданка Украины Кифаят Гасымова, выдававшая себя за посла Украины, мецената и руководителя организации по трудоустройству.

По информации, полученной Report из правоохранительных органов, К.Гасымова под видом трудоустройства получила от различных людей десятки тысяч манатов.

На основе жалобы двух женщин и одного мужчины К.Гасымова была задержана сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа.

Двое пострадавших являются работниками гостиницы "Гянджа", где снимала номер К.Гасымова.

Расследования продолжаются.