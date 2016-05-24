​В Гяндже задержана женщина, выдававшая себя за посла Украины

Гянджа. 24 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже задержана занимающаяся мошенничеством гражданка Украины Кифаят Гасымова, выдававшая себя за посла Украины, мецената и руководителя организации по трудоустройству.
По информации, полученной Report из правоохранительных органов, К.Гасымова под видом трудоустройства получила от различных людей десятки тысяч манатов.
На основе жалобы двух женщин и одного мужчины К.Гасымова была задержана сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа.
Двое пострадавших являются работниками гостиницы "Гянджа", где снимала номер К.Гасымова.
Расследования продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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