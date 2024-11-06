В Гяндже задержан подозреваемый в краже на сумму 61 тыс. манатов

В Гяндже задержан подозреваемый в краже из трех квартир ювелирных украшений и бытовых предметов на сумму около 61 тыс. манатов.

В Гяндже задержан подозреваемый в краже из трех квартир ювелирных украшений и бытовых предметов на сумму около 61 тыс. манатов.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудниками второго отделения полиции Главного управления полиции Гянджи был задержан ранее судимый Гюльшад Агасиев, похитивший из одной квартиры ювелирные украшения и бытовые предметы на сумму 20 тыс. манатов.

В ходе расследования также было установлено, что Г.Агасиев украл золотые украшения и предметы быта на сумму 41 500 манатов еще из двух квартир.

По фактам проводится расследование.