В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов
Происшествия
- 06 ноября, 2025
- 10:15
В Гяндже задержан подозреваемый в краже имущества на сумму около 9 тыс. манатов.
Как сообщает западное бюро Report, сотрудники Главного управления полиции Гянджи задержали 27-летнего Й.Садыгова, подозреваемого в незаконном проникновении в дом местного жителя и краже 1300 манатов наличными и золотых украшений на сумму около 8 тыс. манатов.
Расследование по делу продолжается.
