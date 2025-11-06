В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

В Гяндже задержан подозреваемый в краже имущества на сумму около 9 тыс. манатов.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудники Главного управления полиции Гянджи задержали 27-летнего Й.Садыгова, подозреваемого в незаконном проникновении в дом местного жителя и краже 1300 манатов наличными и золотых украшений на сумму около 8 тыс. манатов.

Расследование по делу продолжается.