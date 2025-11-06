Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

    Происшествия
    • 06 ноября, 2025
    • 10:15
    В Гяндже задержан подозреваемый в краже имущества на сумму около 9 тыс. манатов.

    Как сообщает западное бюро Report, сотрудники Главного управления полиции Гянджи задержали 27-летнего Й.Садыгова, подозреваемого в незаконном проникновении в дом местного жителя и краже 1300 манатов наличными и золотых украшений на сумму около 8 тыс. манатов.

    Расследование по делу продолжается.

    кража полиция Гянджа
    Gəncədə evdən 9 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

