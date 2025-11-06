Gəncədə evdən 9 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:01
    Gəncə şəhərində evdən 9 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində şəhər sakininə məxsus evə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan 1300 manat nağd pul və ümumi dəyəri 8000 manat olan müxtəlif qızıl-zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən 27 yaşlı Y. Sadıqov saxlanılıb.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

