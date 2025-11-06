Gəncədə evdən 9 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 06 noyabr, 2025
- 10:01
Gəncə şəhərində evdən 9 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində şəhər sakininə məxsus evə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan 1300 manat nağd pul və ümumi dəyəri 8000 manat olan müxtəlif qızıl-zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən 27 yaşlı Y. Sadıqov saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
10:28
Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olubDaxili siyasət
10:27
ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı varİnfrastruktur
10:26
Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıbFutbol
10:26
Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıbDigər ölkələr
10:24
Foto
Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
10:23
Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıbDaxili siyasət
10:22
Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıbİKT
10:20
Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilirDaxili siyasət
10:15