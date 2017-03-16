В Гяндже вместо скорой помощи по ошибке вызвали пожарных, в результате больной скончался

Гянджа. 16 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже родственники перенесшего судорогу человека по ошибке вызвали пожарных, в результате чего больной скончался.

Как сообщает западное бюро Report, проживающий в поселке Мехсети Гянджеви житель города перенес судорогу. Близкие больного вместо скорой помощи по ошибке позвонили на горячую линию 101 министерства по чрезвычайным ситуациям и вызвали пожарных.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинском городском управлении пожарной охраны министерства, согласно вызову по указанному адресу было отправлено 4 пожарных машин. Позже стало известно, что вызов был ошибочным и на место была вызвана скорая медицинская помощь. Пациент скончался до прибытия машины скорой медицинской помощи.