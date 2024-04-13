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В Гяндже при пожаре погиб сын бывшего прокурора Дашкесана

В Гяндже при пожаре погиб сын бывшего прокурора Дашкесана Погибший при пожаре в Гяндже Камиль Гулиев (1966 г.р.) являлся сыном бывшего прокурора Дашкесанского района Наби Гулиева.
Происшествия
13 апреля 2024 г. 13:24
В Гяндже при пожаре погиб сын бывшего прокурора Дашкесана

Погибший при пожаре в Гяндже Камиль Гулиев (1966 г.р.) являлся сыном бывшего прокурора Дашкесанского района Наби Гулиева.

Как сообщает западное бюро Report, Камиль Гулиев жил один и имел проблемы со здоровьем.

Расследование пожара продолжается уполномоченными органами.

12:03

В Гяндже произошел пожар в двухэтажном доме, погиб один человек.

Как передает западное бюро Report, к тушению пожара были привлечены 4 пожарные машины и личный состав Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

Пожар удалось потушить, в ходе осмотра дома было обнаружено тело Камиля Гулиева (1966 г.р.)

По факту проводится расследование.

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