В Гяндже при пожаре погиб сын бывшего прокурора Дашкесана

Погибший при пожаре в Гяндже Камиль Гулиев (1966 г.р.) являлся сыном бывшего прокурора Дашкесанского района Наби Гулиева.
Как сообщает западное бюро Report, Камиль Гулиев жил один и имел проблемы со здоровьем.
Расследование пожара продолжается уполномоченными органами.
12:03
В Гяндже произошел пожар в двухэтажном доме, погиб один человек.
Как передает западное бюро Report, к тушению пожара были привлечены 4 пожарные машины и личный состав Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.
Пожар удалось потушить, в ходе осмотра дома было обнаружено тело Камиля Гулиева (1966 г.р.)
По факту проводится расследование.