В Гяндже при пожаре погиб сын бывшего прокурора Дашкесана

Погибший при пожаре в Гяндже Камиль Гулиев (1966 г.р.) являлся сыном бывшего прокурора Дашкесанского района Наби Гулиева.

Погибший при пожаре в Гяндже Камиль Гулиев (1966 г.р.) являлся сыном бывшего прокурора Дашкесанского района Наби Гулиева.

Как сообщает западное бюро Report, Камиль Гулиев жил один и имел проблемы со здоровьем.

Расследование пожара продолжается уполномоченными органами.

12:03

В Гяндже произошел пожар в двухэтажном доме, погиб один человек.

Как передает западное бюро Report, к тушению пожара были привлечены 4 пожарные машины и личный состав Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

Пожар удалось потушить, в ходе осмотра дома было обнаружено тело Камиля Гулиева (1966 г.р.)

По факту проводится расследование.