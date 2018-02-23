В Гяндже убивший земляка мужчина приговорен к 20 годам заключения

Гянджа. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже убивший земляка мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы .

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся суд над Намазовым Арзу Зияд оглу и Мурсаловым Эльшаном Зиряддин оглу, обвиняемым в убийстве Алыева Сакита Тофик оглу.

На суде под председательством судьи Забиля Гасымова было отмечено, что в 1 мая 2017 года приблизительно в 23 часа, А.Намазов будучи в нетрезвом состоянии на автомобиле под управлением знакомого Эльшана Мурсалова нарушил правила дорожного движения и создал препятствие проезду Алыева Сакита Тофик оглу на автомобиле марки X-Trail с государственным номерным знаком 21-BX-026 в поселке Мехсети Кяпязского района города.

С.Алыев подошел и сделал замечание Э.Мурсалову из-за опасного вождения. Между ними возник спор, С.Алыев предупредил, что обратится в полицию. Рассерженные этими словами Э.Мурсалов и его пассажир А.Намазов напали и избили С.Алыева. А.Намазов имевший при себе нож, нанес смертельное ранение С.Алыеву.

На суде Мурсалову Эльшану Зиряддин оглу, с группой лиц умышленно убивших Сакита Алыева из хулиганских побуждений, был зачитан приговор. Намазов Арзу Зияд оглу был признан виновным по статьям 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 120.2.2 (Умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и приговорен к 20 годам лишения свободы, Мурсалов Эльшан Зиряддин оглу признан виновным по статьям 120.2.1, 120.2.2 и 221.2.1 (Хулиганство, совершенное группой лиц или повторно) и приговорен к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения.