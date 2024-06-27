В Гяндже у наркокурьера изъяли более 20 кг героина

У задержанного в Гяндже наркокурьера обнаружено более 20 килограммов героина.

У задержанного в Гяндже наркокурьера обнаружено более 20 килограммов героина.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Гянджинского городского управления полиции задержали подозреваемого в наркокурьерской деятельности, ранее судимого Рафаэля Зейналова. У него было обнаружено и изъято 20 кг 755 граммов героина.

Было установлено, что Р.Зейналов через социальные сети вошел в контакт с гражданами Ирана и приобрел для собственного использования и сбыта наркотики, которые были незаконно ввезены в страну и спрятаны на территории Гянджи.

Задержанный признался, что осуществлял курьерскую деятельность в обмен на деньги и наркотики.

По факту в Гянджинском городском управлении полиции возбуждено уголовное дело, Р.Зейналов арестован.