В Гяндже у бывшего заключенного обнаружены наркотики

Гянджа. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже у местного жителя обнаружены наркотики.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В сообщении говорится, что в результате проведенных сотрудниками Низаминского РУП (Гянджа) оперативных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Расследование установило, что им является житель города Гянджа, ранее судимый Эльнур Бабаев. Во время обыска у него было обнаружено 470 грамм марихуаны, завернутой в голубой целлофан. Задержанный и изъятые вещественные доказательства переданы следствию.

Отметим, что Э.Бабаев сообщил, что приобрел наркотическое вещество для личного использования, продолжаются мероприятия по выяснению его сговора с другими лицами.

По факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело.