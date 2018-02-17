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    В Гяндже у бывшего заключенного обнаружены наркотики

    Гянджа. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже у местного жителя обнаружены наркотики.

    Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

    В сообщении говорится, что в результате проведенных сотрудниками Низаминского РУП (Гянджа) оперативных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Расследование установило, что им является житель города Гянджа, ранее судимый Эльнур Бабаев. Во время обыска у него было обнаружено 470 грамм марихуаны, завернутой в голубой целлофан. Задержанный и изъятые вещественные доказательства переданы следствию.

    Отметим, что Э.Бабаев сообщил, что приобрел наркотическое вещество для личного использования, продолжаются мероприятия по выяснению его сговора с другими лицами.

    По факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело.

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