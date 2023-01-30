О нас

В Гяндже трое членов одной семьи получили ножевые ранения

В Гяндже трое членов одной семьи получили ножевые ранения В Гяндже трое членов одной семьи получили ножевые ранения. Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.
Происшествия
30 января 2023 г. 22:32
В Гяндже трое членов одной семьи получили ножевые ранения

В Гяндже трое членов одной семьи получили ножевые ранения.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, в 1-й отдел полиции Главного управления полиции города Гянджи поступила информация о госпитализации с ножевыми ранениями Эльнуры Алимардановой (1993 года рождения), Эльшана Алимарданова (1980 г.р.) и Эльнура Алимарданова (1992 г.р.).

В результате проведенных соответствующих мероприятий было выяснено, что преступление совершил житель Сумгайыта Бабек Насиров, 1989 года рождения.

В настоящее время осуществляются действия для привлечения подозреваемого к следствию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gəncədə üç nəfərin bıçaqlandığı hadisənin bəzi təfərrüatlar məlum olub - YENİLƏNİB 

Другие новости из категории

МЧС распространило сообщение в связи с ДТП в Сабирабадском районе
МЧС распространило сообщение в связи с ДТП в Сабирабадском районе
30 января 2023 г. 23:01
В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества
В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества
30 января 2023 г. 18:35
Кямран Алиев проинформировал генпрокурора Мюнхена о деятельности в области борьбы с терроризмом
ФотоКямран Алиев проинформировал генпрокурора Мюнхена о деятельности в области борьбы с терроризмом
30 января 2023 г. 12:23
Информация о 177 предприятиях включена в базу данных радиоактивных источников
Информация о 177 предприятиях включена в базу данных радиоактивных источников
30 января 2023 г. 12:04
Представитель Госдепартамента: США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в области разминирования
Представитель Госдепартамента: США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в области разминирования
30 января 2023 г. 11:34
Четыре человека погибли в ДТП в выходные дни
Четыре человека погибли в ДТП в выходные дни
30 января 2023 г. 10:27
В Огузе произошел пожар во дворце торжеств
В Огузе произошел пожар во дворце торжеств
30 января 2023 г. 10:10
Задержан подозреваемый в совершении налета на дом в Сальяне
Задержан подозреваемый в совершении налета на дом в Сальяне
30 января 2023 г. 09:33
В Лянкяране гражданин России сбил пешехода
В Лянкяране гражданин России сбил пешехода
30 января 2023 г. 09:31
ДТП в Джалилабаде, пострадали две женщины
ДТП в Джалилабаде, пострадали две женщины
30 января 2023 г. 01:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi