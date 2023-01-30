В Гяндже трое членов одной семьи получили ножевые ранения.
Об этом
По его словам, в 1-й отдел полиции Главного управления полиции города Гянджи поступила информация о госпитализации с ножевыми ранениями Эльнуры Алимардановой (1993 года рождения), Эльшана Алимарданова (1980 г.р.) и Эльнура Алимарданова (1992 г.р.).
В результате проведенных соответствующих мероприятий было выяснено, что преступление совершил житель Сумгайыта Бабек Насиров, 1989 года рождения.
В настоящее время осуществляются действия для привлечения подозреваемого к следствию.