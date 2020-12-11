В Гяндже составили протоколы в отношении 121 нарушителя режима карантина

11 человек получили устное предупреждение

В Гяндже продолжаются рейды по контролю за соблюдением режима карантина.

Как сообщает Report, рейды проводятся в городских организациях и на предприятиях.

В ходе рейдов с участием сотрудников Главного управления полиции Гянджи проверяется наличие в организациях электронных измерителей температуры, обеспечение социальной дистанции между сотрудниками, использование медицинских масок и дезинфицирующих растворов.

В течение дня сотрудники Управления посетили некоторые медицинские учреждения Гянджи, подготовительные курсы, крупные рынки, магазины и другие предприятия. В отношении 121 нарушителя составлены протоколы, 11 человек получили устное предупреждение.