В Гяндже сгорел салон красоты - ОБНОВЛЕНО

В салоне красоты в Гяндже произошел пожар.

Как передает западное бюро Report, пожар, разгоревшийся в салоне красоты общей площадью 24 кв.м., расположенном на проспекте Низами Гянджеви, потушен.

В результате пожара никто не пострадал, однако сгорел инвентарь внутри салона красоты.

Причины пожара будут известны по итогам проводимых разбирательств.

*** 09:53

В Гяндже произошел пожар в одном из салонов красоты, расположенных недалеко от Дома офицеров на проспекте Низами Гянджеви.

Как сообщает западный центр Report, к месту пожара привлечены пожарные машины Гянджинского государственного управления пожарной охраны МЧС Азербайджана.

В настоящее время идут работы по тушению пожара. Пока нет информации о пострадавших в результате инцидента.

Выясняются причины возникновения пожара.