В Гяндже пятеро школьников госпитализированы с отравлением
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 13:42
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В Гяндже пятеро учащихся одной из городских школ госпитализированы с диагнозом отравление.
Как сообщает западное бюро Report, школьников при содействии учителей доставили в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата.
В настоящее время детям оказывается медицинская помощь.
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