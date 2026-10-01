В Гяндже пятеро школьников госпитализированы с отравлением

В Гяндже пятеро учащихся одной из городских школ госпитализированы с диагнозом отравление.

Как сообщает западное бюро Report, школьников при содействии учителей доставили в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата.

В настоящее время детям оказывается медицинская помощь.