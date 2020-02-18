В Гяндже произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена раненых в результате ДТП в Гяндже.
Как сообщает западный центр Report, с учетом тяжелого состояния Натика Намик оглу Аббасова 1980 г.р. его доставили в одну из частных клиник Гянджи.
Другой раненый - Сабухи Акиф оглу Гасанов 1988 г.р. помещен в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.
Его состояние расценивается как средней тяжести.
*** 19:02
В Гяндже произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на улице Шахсевянляр.
В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще несколько получили травмы.
По факту ведется расследование.