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В Гяндже произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже произошло ДТП, есть погибший и раненые

Стали известны имена раненых в результате ДТП в Гяндже.

Как сообщает западный центр Report, с учетом тяжелого состояния Натика Намик оглу Аббасова 1980 г.р. его доставили в одну из частных клиник Гянджи.

Другой раненый - Сабухи Акиф оглу Гасанов 1988 г.р. помещен в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

Его состояние расценивается как средней тяжести.

*** 19:02

В Гяндже произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на улице Шахсевянляр.

В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще несколько получили травмы. 

По факту ведется расследование. 

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