В Гяндже произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже произошло ДТП, есть погибший и раненые

18 февраля, 2020 19:47

https://report.az/storage/news/8931f5e9d32856d5924e026b85cbeac4/af41caad-d6f3-4121-afa3-0a951fe10628_292.jpg Стали известны имена раненых в результате ДТП в Гяндже. Как сообщает западный центр Report, с учетом тяжелого состояния Натика Намик оглу Аббасова 1980 г.р. его доставили в одну из частных клиник Гянджи. Другой раненый - Сабухи Акиф оглу Гасанов 1988 г.р. помещен в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи. Его состояние расценивается как средней тяжести. *** 19:02 В Гяндже произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на улице Шахсевянляр. В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще несколько получили травмы. По факту ведется расследование.

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