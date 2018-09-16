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    В Гяндже произошла цепная авария

    Гянджа. 16 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гяндже произошла цепная авария.

    Как сообщает западное бюро Report, на проспекте Нариман Нариманова, на территории под названием "Старый автовокзал" столкнулись автомобили марок "Мазда", "Мерседес", и "ВАЗ-2107".

    Во время аварии из-за сильного удара "Мазда" потеряла управление и перевернулась.

    В результате инцидента несколько человек получили травмы. Раненые были помещены в частные и государственные клиники города.

    Выясняются причины аварии.

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