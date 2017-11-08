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    В Гяндже проехавшая на красный свет светофора автоледи спровоцировала аварию

    Инцидент произошел вечером

    Гянджа. 8 ноября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа вчера вечером автоледи спровоцировала аварию.

    Как передает западное бюро Report, двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева автомобиль марки Hyundai Coupe проигнорировал  правила светофора и выехал на полосу ехавшего справа автомобиля. В результате произошла авария.

    По предварительным данным, значительные повреждения получил как Hyundai Coupe, так и второй автомобиль. Участники ДТП серьезных травм не получили. 

    Факт расследуется.

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