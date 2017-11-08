В Гяндже проехавшая на красный свет светофора автоледи спровоцировала аварию

Гянджа. 8 ноября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа вчера вечером автоледи спровоцировала аварию.
Как передает западное бюро Report, двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева автомобиль марки Hyundai Coupe проигнорировал правила светофора и выехал на полосу ехавшего справа автомобиля. В результате произошла авария.
По предварительным данным, значительные повреждения получил как Hyundai Coupe, так и второй автомобиль. Участники ДТП серьезных травм не получили.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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