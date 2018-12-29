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    В Гяндже при ремонте бензобака автомобиля произошел взрыв, мастер пострадал

    Гянджа. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гяндже во время ремонта топливного бака автомобиля произошел взрыв, мастер получил ожоги.

    Как сообщает западное бюро Report, автомастер Иса Намазов 1972 г.р. ремонтировал бак автомобиля, когда внезапно раздался взрыв. В результате, И.Намазов получил различные телесные повреждения. Раненый был помещен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

    По факту ведется расследование.

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