В Гяндже при ремонте бензобака автомобиля произошел взрыв, мастер пострадал

https://report.az/storage/news/cbae4e92f3b6054836c556f7b0a2d02c/4a268903-4960-48fb-9c24-b8b16dbe799f_292.jpg
Гянджа. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гяндже во время ремонта топливного бака автомобиля произошел взрыв, мастер получил ожоги.
Как сообщает западное бюро Report, автомастер Иса Намазов 1972 г.р. ремонтировал бак автомобиля, когда внезапно раздался взрыв. В результате, И.Намазов получил различные телесные повреждения. Раненый был помещен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости