В Гяндже при ремонте бензобака автомобиля произошел взрыв, мастер пострадал

Гянджа. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гяндже во время ремонта топливного бака автомобиля произошел взрыв, мастер получил ожоги.

Как сообщает западное бюро Report, автомастер Иса Намазов 1972 г.р. ремонтировал бак автомобиля, когда внезапно раздался взрыв. В результате, И.Намазов получил различные телесные повреждения. Раненый был помещен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.