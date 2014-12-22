В результате ДТП в Гяндже пострадали два человека - ФОТО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП. Как сообщает Report, во время аварии, произошедшей на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Рузигяра Гасымова, пострадали 2 человека. Направлявшийся к железнодорожному вокзалу местный житель Эльчин Гейдаров за рулем автомобиля марки "Merсedes" врезался во встречный "ВАЗ 2106", управляемый Илькином Керимовым. От сильного удара оба автомобиля были полностью деформированы. Раненные в результате ДТП двое пассажиров доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи. По предварительной версии, причиной аварии стал густой туман. Расследование по факту продолжается.