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В Гяндже подросток скончался в больнице

В Гяндже подросток скончался в больнице В Гяндже 12-летний мальчик скончался в больнице, куда был помещен с предварительным диагнозом инфекция верхних дыхательных путей.
Происшествия
2 февраля 2025 г. 12:34
В Гяндже подросток скончался в больнице

В Гяндже 12-летний мальчик скончался в больнице, куда был помещен с предварительным диагнозом инфекция верхних дыхательных путей.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщили в Гянджинской городской объединенной больнице.

Согласно информации, 1 февраля около 19:00 подросток (мужского пола) М.Б. 2013 года рождения был госпитализирован без сознания в детское отделение больницы.

Затем 2 февраля около 03:20 пациент в тяжелом состоянии, в судорогах и с симптомами менингита, был переведен в больницу имени Аббаса Сяххата для получения более квалифицированной медицинской помощи.

Несмотря на попытки врачей реанимировать подростка, он скончался около 08:00.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə yeniyetmə xəstəxanada vəfat edib

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