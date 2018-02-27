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    В Гяндже пьяный водитель после аварии скрылся с места происшествия

    Происшествие было зарегистрировано в поселке Ени Гянджа

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Ени Гянджа города Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Западное бюро Report, автомобиль марки "KİA" врезался в принадлежащую Расиму Мустафаеву машину марки "Mercedes Vito" на улице 28 мая.

    Совершивший ДТП водитель, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия на другой машине. Во время столкновения "Mercedes Vito" был нанесен серьезный ущерб. По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии.

    По факту сотрудниками Государственной дорожной полиции ведется расследование.

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