В Гяндже пьяный водитель после аварии скрылся с места происшествия

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Ени Гянджа города Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Западное бюро Report, автомобиль марки "KİA" врезался в принадлежащую Расиму Мустафаеву машину марки "Mercedes Vito" на улице 28 мая.

Совершивший ДТП водитель, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия на другой машине. Во время столкновения "Mercedes Vito" был нанесен серьезный ущерб. По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии.

По факту сотрудниками Государственной дорожной полиции ведется расследование.