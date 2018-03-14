В Гяндже нашли тело в железнодорожном депо

14 марта, 2018 12:11

Гянджа. 14 марта. REPORT.AZ/ В железнодорожном депо Гянджи обнаружено тело. Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи Станции скорой медицинской помощи. Выяснилось, что это житель Гянджи Рафик Алы оглы Гурбанов 1956 г.р. Тело передано в Гянджинский городской отдел Объединения судмеэкспертизы и патологической анатомии Минздрава. Каких-либо признаков насилия на теле не обнаружено. По факту ведется расследование.