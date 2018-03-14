В Гяндже нашли тело в железнодорожном депо

Гянджа. 14 марта. REPORT.AZ/ В железнодорожном депо Гянджи обнаружено тело.
Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи Станции скорой медицинской помощи.
Выяснилось, что это житель Гянджи Рафик Алы оглы Гурбанов 1956 г.р.
Тело передано в Гянджинский городской отдел Объединения судмеэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.
Каких-либо признаков насилия на теле не обнаружено.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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