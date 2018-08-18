В Гяндже мужчина убил жену и тестя из огнестрельного оружия

Гянджа. 18 августа. REPORT.AZ/ В городе Гянджа отец и дочь убиты из огнестрельного оружия.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на ул. Багманлар, дом 1.

Мамедов Масим (1990) пришел в дом своего тестя Акберова Намига Раджаб оглы, где находилась также его жена Акберова Илаха Намиг гызы (1991). Открыв по ним огонь из огнестрельного оружия, М.Мамедов убил их. От поломанных оконных стекол ранения получила также его теща Акберова Арзу Зафар гызы (1969). Женщина немедленно была помещена в больницу.

Сообщается, что М.Мамедов скрылся с места преступления. В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия в направлении поимки.

По предварительной информации, накануне М.Мамедов и И.Акберова находились в процессе развода. Однако назначенный судебный процесс был отложен. Убитый Намиг Акберов был врачом.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре ведется расследование.