В Гяндже мужчина средних лет отравился лекарством

Гянджа. 4 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло отравление.

Как сообщает западное бюро Report, местный житель Талыбов Рашад (1982) отравился в своем доме от выпитого лекарства.

Р.Талыбов был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам близких, он принял большую дозу лекарства, что и могло быть причиной отравления.

По факту ведется расследование.