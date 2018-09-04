В Гяндже мужчина средних лет отравился лекарством

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Гянджа. 4 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло отравление.
Как сообщает западное бюро Report, местный житель Талыбов Рашад (1982) отравился в своем доме от выпитого лекарства.
Р.Талыбов был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
По словам близких, он принял большую дозу лекарства, что и могло быть причиной отравления.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости