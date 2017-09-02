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    В Гяндже мужчина ранил ножом жену и тестя

    Супруг женщины, личность которого пока не разглашается, задержан полицией

    Гянджа. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина ранил ножом жену и тестя.

    Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Мубариз Имран оглу Асланов 1951 г.р. и его дочь Фаргана Байрамова 1975 г.р. получили ножевое ранение.

    Инцидент произошел на почве семейного конфликта. Фаргана Байрамова, устроившаяся на работу в один из вновь открывшихся в городе Гяндже магазинов, повздорила с мужем. Супруг, не желавший продолжения ее работы в магазине, избил жену. Женщина ушла в отцовский дом. Мужчина, придя домой к тестю, устроил там скандал. Он ранил ножом свою жену, также ножевое ранение в руку получил пытавшийся их разнять Мубариз Имран оглу Асланов 1951 г.р. Оба раненых были доставлены в больницу.

    Супруг женщины, личность которого пока не разглашается, задержан полицией.

    По факту ведется расследование.

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