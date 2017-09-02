Гянджа. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина ранил ножом жену и тестя.

Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Мубариз Имран оглу Асланов 1951 г.р. и его дочь Фаргана Байрамова 1975 г.р. получили ножевое ранение.

Инцидент произошел на почве семейного конфликта. Фаргана Байрамова, устроившаяся на работу в один из вновь открывшихся в городе Гяндже магазинов, повздорила с мужем. Супруг, не желавший продолжения ее работы в магазине, избил жену. Женщина ушла в отцовский дом. Мужчина, придя домой к тестю, устроил там скандал. Он ранил ножом свою жену, также ножевое ранение в руку получил пытавшийся их разнять Мубариз Имран оглу Асланов 1951 г.р. Оба раненых были доставлены в больницу.

Супруг женщины, личность которого пока не разглашается, задержан полицией.

По факту ведется расследование.