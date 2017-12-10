В Гяндже маршрутный автобус насмерть сбил женщину

Гянджа. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже маршрутный автобус сбил насмерть 73-летнюю пожилую женщину без определенного места жительства. Погибшей оказалась жительница города Наргиз Алескерова.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел когда женщина пыталась перейти дорогу на территории, более известной как Шамкирский автовокзал. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.

В предварительных показаниях водитель отметил, что он не сбивал пешехода, якобы женщина сама бросилась под машину. Однако, полиция установила, что водитель маршрутного автобуса наехал на женщину. Водитель задержан, ведется расследование