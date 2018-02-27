Гянджа. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже люди в масках напали на дом.

Как сообщает западное бюро Report, в службу "102" поступила информация о вооруженном нападении людей в масках на квартиру арендуемую, прибывшим из Мингячевиря в Гянджу на заработки Абруза Асаф оглу Микаиллы 1998 г.р.

Как сообщили западному бюро Report в гянджинской региональной службе пресс-службы МВД, сотрудники главного управления полиции г.Гянджи сразу же предприняли оперативные меры, в результате которых стало известно, что житель Геранбойского района Эльхан Байрам оглу Ягубов 1997 г.р. и Адиль Нуриев 1991 г.р. проникли в дом, взломав железную решетку.

Во время осмотра задержанных злоумышленников у них были обнаружены и изъяты в качестве вещдоков зажигался в виде пистолета марки "Макаров", 1 винтовой ключ, 2 карманных ножа, 2 пары перчаток и 1 нож в виде тонкого кинжала.

Во время расследования стало известно, что А.Нуриев был ранее судим ив настоящее время привлечен к следствию за мошенничество Бинагадинским РПУ г.Баку.

Отметим, что украденные ими во время налета 1 мобильный телефон и 1 серебряное кольцо были переданы следствию.

Факт расследуется.