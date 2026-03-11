В Гяндже изъяли 27 кг героина на 1,6 млн манатов

Сотрудники Главного полицейского управления Гянджи изъявли крупную партию наркотиков на 1,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в ходе мероприятий был задержан подозреваемый в наркокурьерской деятельности 33-летний Адиль Адилов. В принадлежащей ему спортивной сумке было обнаружено и изъято 27 килограммов 475 граммов наркотического средства - героина.

Задержанный сообщил, что приобрел наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети, и планировали доставить запрещенные средства по различным адресам в Гяндже, личность иностранца устанавливается.

Отмечается, что стоимость обнаруженного у А. Адилова героина на "чёрном рынке" оценивается в 1 миллион 600 тысяч манатов.

По факту в Главном полицейском управлении Гянджи возбуждено уголовное дело. В отношении А. Адилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.