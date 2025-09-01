    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 20:01
    В Гяндже на проспекте Низами Гянджеви столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, yaralılar var

    Лента новостей