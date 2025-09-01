В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человек В регионе

Фото В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию Финансы

Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницу Другие страны

Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ Другие страны

Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по Газе Другие страны

МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОС В регионе

В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека Происшествия

Лавров: Участники встреч ШОС нацелены на отстаивание интересов своих стран В регионе