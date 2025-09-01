В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека
- 01 сентября, 2025
- 20:01
В Гяндже на проспекте Низами Гянджеви столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
