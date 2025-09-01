Gəncədə iki avtomobil toqquşub, yaralılar var
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 19:46
Gəncədə iki avtomobil toqquşub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektindən qeydə alınıb.
Hadisə nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və onlar xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
20:53
Astarada 10 aylıq körpə ölübHadisə
20:48
Azərbaycanın minifutbol komandalarının Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli olubFutbol
20:38
Lavrov: ŞƏT görüşünün iştirakçıları ölkələrinin maraqlarını müdafiə edirlərRegion
20:33
Türkiyədə partlayıcı maddələr istehsal edən müəssisədə partlayış olub, 10 nəfər yaralanıbRegion
20:25
Foto
Bakıda Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin dünya finalının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİBMaliyyə
20:01
Rusiya və Ukrayna hərbi əsirlərlə qarşılıqlı görüşləri davam etdirmək barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
19:58
Yelisey sarayı Parisdə "qərarlılar koalisiyası"nın iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyibDigər
19:53
Çin, İran və Rusiya "Snapback" mexanizmi ilə bağlı BMT-yə birgə məktub göndəribDigər ölkələr
19:49
Foto