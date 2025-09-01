Gəncədə iki avtomobil toqquşub, yaralılar var

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 19:46
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub. 

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektindən qeydə alınıb.

    Hadisə nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və onlar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

