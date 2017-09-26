В Гяндже два человека получили ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла поножовщина.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории под названием "Дубайский рынок".
Ножевые ранения получили Сахиль Эйнулла оглу Расулов 1993 г.р. и некий Джавид 1984 г.р. Инцидент произошел из-за девушки.
Так, трое мужчин, личность которых пока не установлена, поспорили с указанными лицами за то, что те смотрели на проходившую по улице девушку. Затем они ранили Сахиля в поясницу, а Джавида в брюшную полость.
Состояние Джавида остается тяжелым, а Сахиля - средней тяжести.
По факту ведется расследование.
***18:42
Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже два человека получили ножевые ранения.
Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие помещены в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент их оперируют.
Инцидент произошел на почве спора.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook