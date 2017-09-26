 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гяндже два человека получили ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла поножовщина. 

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории под названием "Дубайский рынок". 

    Ножевые ранения получили Сахиль Эйнулла оглу Расулов 1993 г.р. и некий Джавид 1984 г.р. Инцидент произошел из-за девушки. 

    Так, трое мужчин, личность которых пока не установлена, поспорили с указанными лицами за то, что те смотрели на проходившую по улице девушку. Затем они ранили Сахиля в поясницу, а Джавида в брюшную полость. 

    Состояние Джавида остается тяжелым, а Сахиля - средней тяжести. 

    По факту ведется расследование.

    ***18:42

    Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже два человека получили ножевые ранения.

    Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие помещены в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент их оперируют.

    Инцидент произошел на почве спора.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi