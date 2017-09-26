В Гяндже два человека получили ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла поножовщина.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории под названием "Дубайский рынок".

Ножевые ранения получили Сахиль Эйнулла оглу Расулов 1993 г.р. и некий Джавид 1984 г.р. Инцидент произошел из-за девушки.

Так, трое мужчин, личность которых пока не установлена, поспорили с указанными лицами за то, что те смотрели на проходившую по улице девушку. Затем они ранили Сахиля в поясницу, а Джавида в брюшную полость.

Состояние Джавида остается тяжелым, а Сахиля - средней тяжести.

По факту ведется расследование.

***18:42

Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже два человека получили ножевые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие помещены в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент их оперируют.

Инцидент произошел на почве спора.

По факту ведется расследование.