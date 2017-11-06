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    В Гяндже автомобиль сбил пешехода, водитель сбежал с места ДТП

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже пешехода сбил автомобиль.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на дороге, ведущей в комплекс Имамзаде.

    Анар Зейналов был сбит автомобилем при попытке перейти дорогу. С помощью очевидцев тяжелораненого пешехода доставили в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи. Состояние помещенного в отделение реанимации А. Зейналова остается тяжелым.

    По предварительной информации, совершивший ДТП водитель сбежал с места аварии.

    По факту ведется расследование. 

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