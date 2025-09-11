Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 13:50
    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    В Гяндже машина по укладке асфальта опрокинулась на легковой автомобиль марки Opel.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи во время асфальтоукладочных работ. 

    На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и профильных служб.

    Данных о пострадавших нет.

    По факту начато расследование.

    ДТП Гянджа авария
    Фото
    Gəncədə asfalt çəkən texnika maşının üzərinə aşıb

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей