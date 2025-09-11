В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

В Гяндже машина по укладке асфальта опрокинулась на легковой автомобиль марки Opel.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи во время асфальтоукладочных работ.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и профильных служб.

Данных о пострадавших нет.

По факту начато расследование.