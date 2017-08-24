В Гяндже арестован сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП водитель

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры города Гянджи, был задержан водитель автомобиля, совершивший ДТП и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщает Report, об этом распространили совместное заявление городская прокуратура и Главное управление полиции города Гянджи.

По информации, 15 августа около 06:00 неизвестный на автомобиле марки "ВАЗ-21060" с номерным знаком 61-BD-570 на участке дороги Гянджа-Гейгель, пролегающем по территории поселка Гюлистан, сбил пешехода, жителя поселка Рахиба Асадулла оглу Годжаева, нанеся ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

По факту в Следственном управлении Главного управления полиции города Гянджи по статьям 263.1 и 264 было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию житель села Тогана Гейгельского района Сахиб Гусейн оглу Вердиев 1956 г.р.

Ему предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса, и решением суда Низаминского района города Гянджи в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу.