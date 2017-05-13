В Гяндже 56-летний мужчина получил серьезную травму в результате падения с обрыва

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Гянджа. 13 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже 56-летний мужчина получил серьезную травму после падения с обрыва у края автодороги.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вечером на дороге Гянджа-Дашкесан.

Местный житель Джафаров Мураз Фагат оглу 1961 г.р. по неосторожности упал с обрыва, двигаясь вдоль автодороги. Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

После оказания первой медицинской помощи он размещен в отделение интенсивной терапии, его состояние тяжелое.

По факту ведется следствие.