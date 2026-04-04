    04 апреля, 2026
    23:21
    Госкомитет: Ситуация с подростком, от которого отказались родные, находится под контролем - ОБНОВЛЕНО

    Девочка-подросток Ф.Сафарова, от которой ранее отказалась родная бабушка, в настоящее время проходит медицинское обследование.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Мярданоглу.

    Он отметил, что ситуация находится под контролем соответствующих государственных учреждений и тщательно изучается.

    "В настоящее время подросток проходит медицинское обследование в Гянджинской объединенной детской больнице. После оценки психического и физического состояния девочки она будет помещена в государственное детское учреждение в соответствии с требованиями законодательства. Основная цель - обеспечение безопасности ребенка, его здорового развития и социального благополучия. Соответствующими учреждениями предпринимаются все необходимые меры, и процесс находится под контролем", - сказал представитель Госкомитета.

    В Гяндже 13-летняя девочка доставлена в Объединенную детскую больницу №2 для последующей передачи в детский дом.

    Как передает Report, об этом сообщает западное бюро агентства.

    По информации, Ф.Сафарову (2013 г.р.) в больницу привела бабушка с целью передачи внучки в детский дом.

    Отметим, что от девочки сначала отказался отец, потом и мать. С младенчества она находилась под опекой бабушки.

    Город Гянджа Детский дом
    Dövlət Komitəsi: Gəncədə xəstəxanaya təhvil verilən azyaşlı aidiyyəti qurumların nəzarəti altındadır - YENİLƏNİB

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей