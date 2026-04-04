Госкомитет: Ситуация с подростком, от которого отказались родные, находится под контролем - ОБНОВЛЕНО
- 04 апреля, 2026
- 23:21
Девочка-подросток Ф.Сафарова, от которой ранее отказалась родная бабушка, в настоящее время проходит медицинское обследование.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Мярданоглу.
Он отметил, что ситуация находится под контролем соответствующих государственных учреждений и тщательно изучается.
"В настоящее время подросток проходит медицинское обследование в Гянджинской объединенной детской больнице. После оценки психического и физического состояния девочки она будет помещена в государственное детское учреждение в соответствии с требованиями законодательства. Основная цель - обеспечение безопасности ребенка, его здорового развития и социального благополучия. Соответствующими учреждениями предпринимаются все необходимые меры, и процесс находится под контролем", - сказал представитель Госкомитета.
В Гяндже 13-летняя девочка доставлена в Объединенную детскую больницу №2 для последующей передачи в детский дом.
Как передает Report, об этом сообщает западное бюро агентства.
По информации, Ф.Сафарову (2013 г.р.) в больницу привела бабушка с целью передачи внучки в детский дом.
Отметим, что от девочки сначала отказался отец, потом и мать. С младенчества она находилась под опекой бабушки.