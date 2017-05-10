В Гусаре автомобиль марки ВАЗ-2115 упал в овраг: есть погибший

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Гусар. 10 мая. REPORT.AZ/ В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селении Старый Худат.

Так, автомобиль марки ВАЗ-2115, направлявшийся из села Старый Худат в село Имамгулукенд, съехав с проезжей части, врезался в дерево и упал в овраг.

В результате происшествия тяжело пострадал пассажир автомобиля, житель села Гедезейхур Гусарского района 38-летний Яшар Зохраббей оглу Хагвердиев. Он был доставлен в Гусарскую районную центральную больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь Я. Хагвердиева.

По факту ведется расследование.