В Гусарах пассажирский автобус попал в аварию, пострадали более 10 человек - ФОТО

Гусар. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Гусарской районе пассажирский автобус попал в аварию.

Как сообщает северное бюро Report, ДТП зарегистрировано на территории села Юхары Леяр района.

Согласно информации, пассажирский автобус марки Hyundai столкнулся с автомобилем марки Toyota-Pikap, управляемым Мухандисом Гиясовым.

В результате столкновения пассажиры автобуса получили различные телесные повреждения. Трое раненых - водитель автомобиля Tоyota-Pikap М.Гиясов, двое пассажиров автобуса - жительница села Хил Ализаде Ругия Гусейнбала гызы (1978 г.р.) и Фарзалиева Халима Музаффер гызы (1962 г.р.) госпитализированы в Гусарскую районную центральную больницу. Около 10 раненых пассажиров размещены в частной клинике в Гусарском районе.

Причиной аварии стала гололедица.

Отметим, что автобус марки Hyundai и автомобиль марки Toyota-Pikap принадлежат туристическому комплексу "Шахдаг". Водитель Tоyota-Pikap был одним из официальных лиц комплекса.

По факту начато расследование в Гусарском районном отделе полиции.