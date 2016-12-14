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    В Гусарах пассажирский автобус попал в аварию, пострадали более 10 человек - ФОТО

    По факту начато расследование

    Гусар. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Гусарской районе пассажирский автобус попал в аварию.

    Как сообщает северное бюро Report, ДТП зарегистрировано на территории села Юхары Леяр района. 

    Согласно информации, пассажирский автобус марки Hyundai столкнулся с автомобилем марки Toyota-Pikap, управляемым Мухандисом Гиясовым. 

    В результате столкновения пассажиры автобуса получили различные телесные повреждения. Трое раненых - водитель автомобиля Tоyota-Pikap М.Гиясов, двое пассажиров автобуса - жительница села Хил Ализаде Ругия Гусейнбала гызы (1978 г.р.) и Фарзалиева Халима Музаффер гызы (1962 г.р.) госпитализированы в Гусарскую районную центральную больницу. Около 10 раненых пассажиров размещены в частной клинике в Гусарском районе. 

    Причиной аварии стала гололедица. 

    Отметим, что автобус марки Hyundai и автомобиль марки Toyota-Pikap принадлежат туристическому комплексу "Шахдаг". Водитель Tоyota-Pikap был одним из официальных лиц комплекса. 

    По факту начато расследование в Гусарском районном отделе полиции.

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