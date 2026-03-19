В Губинском районе расследуют гибель двух человек
Происшествия
- 19 марта, 2026
- 11:13
В Губинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту смерти супругов.
Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.
В прокуратуру 18 марта поступила информация об обнаружении в селе Зизик тел Джейхуна Агасиева 1966 г.р. и Гюльгяз Агасиевой 1970 г.р.
По результатам проведенной проверки у следствия появились обоснованные основания полагать, что Агасиев лишил жизни свою супругу, а затем совершил самоубийство.
Дело возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. По факту ведется следствие.
