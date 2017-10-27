В Губе загорелся грузовой автомобиль - ФОТО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Губе загорелся грузовой автомобиль.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на территории села Вельвеле.
На 145 км дороги Баку-Губа загруженный камнями грузовик марки Ford с государственным регистрационным номером 40-BP-285 загорелся по дороге из столицы в район. Почувствовав запах гари, водитель, житель губинского села Нугеди Микаил Азизага оглу Яхъяев, сразу же покинул машину.
По информации, водитель не пострадал.
На место прибыли пожарные машины и живая сила Губинской противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
Причины пожара устанавливаются.
News DepartmentАвтор новости
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