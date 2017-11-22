В Губе задержаны лица, охотившиеся на медведей

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Губе задержаны лица, занимавшиеся охотой на медведей.

Как сообщили северному бюро Report из Губинской региональной группы пресс-службы МВД, во время рейда в Губинской части Шахдагского национального парка сотрудники министерства экологии и природных ресурсов заметили трех всадников с ношей. Сотрудники МЭПР попытались их остановить, однако, браконьеры бросили мешки и скрылись.

При осмотре мешков обнаружили голову, шкуру, части тела занесенного в "Красную книгу" Азербайджана бурого медведя и охотничьи инструменты.

Собранные материалы направили в местные правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Губинского районного отделения полиции были установлены лица, занимавшиеся браконьерством.

В качестве подозреваемых задержаны и доставлены в отделение полиции жители села Гонагкенд Фариз Рахманов, Айдын Насиров и Пирмамед Неметов.

У них изъяли используемое во время охоты ружье марки "ИЖ" и 6 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.