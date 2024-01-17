В Губе задержали мошенника, который путем обмана присвоил почти 60 тыс. манатов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве был задержан местный житель Закария Исмаилов.
Об этом сообщили
Согласно информации, задержанный нанес гражданам ущерб в крупном размере, дав обещания нескольким людям, не имея полномочий решать их проблемы.
Он в течение длительного времени в корыстных целях давал обещания отдельным людям, злоупотребляя их доверием, присвоил денежные средства на общую сумму 57 тыс. манатов.
В своих показаниях задержанный признал свои мошеннические действия.
По факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда З. Исмаилов арестован.