В Губе задержали мошенника, который путем обмана присвоил почти 60 тыс. манатов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве был задержан местный житель Закария Исмаилов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве был задержан местный житель Закария Исмаилов.

Об этом сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, задержанный нанес гражданам ущерб в крупном размере, дав обещания нескольким людям, не имея полномочий решать их проблемы.

Он в течение длительного времени в корыстных целях давал обещания отдельным людям, злоупотребляя их доверием, присвоил денежные средства на общую сумму 57 тыс. манатов.

В своих показаниях задержанный признал свои мошеннические действия.

По факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда З. Исмаилов арестован.